Il countdown verso Atalanta–Inter passa anche dalla corsa contro il tempo di Martinez. Il capitano nerazzurro, fermo ai box per un problema muscolare, lavora senza sosta ad Appiano Gentile per essere disponibile domenica prossima a Bergamo, ma il suo recupero non è affatto scontato.
Secondo il Corriere dello Sport, nessun rischio verrà preso per evitare ricadute: l’argentino non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo, e le indicazioni decisive arriveranno soltanto a inizio della prossima settimana, quando riprenderanno le sedute collettive ad Appiano. Quella finestra sarà determinante per definire la tabella di marcia.
Il centravanti spinge per esserci e guarda con ottimismo alla possibilità di tornare in campo. Le ultime settimane le ha trascorse in tribuna, costretto a osservare i compagni impegnati su due fronti in un calendario fitto di impegni. A rendere più pesante l’assenza, anche il fatto di aver saltato ancora una volta il derby di Milano.
La ripresa degli allenamenti collettivi sarà dunque il momento della verità: solo allora si capirà se Martinez potrà figurare nella lista dei convocati per la trasferta bergamasca.