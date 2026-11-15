Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la carriera di Dimarco porta con sé un filo conduttore preciso: il nome di Mancini. Fu proprio il tecnico jesino, negli anni difficili dell’Inter, a lanciarlo tra i professionisti a soli diciassette anni, in Europa League a Baku. Un esordio lontano dai riflettori della Champions, in un periodo che il quotidiano definisce apertamente come gli «anni bui» del club nerazzurro.

Otto anni dopo, tra svariati prestiti e il necessario percorso di crescita per maturare come calciatore, il tecnico e il giocatore si sono rincontrati nel 2022: Mancini nel ruolo di commissario tecnico, Dimarco stabilmente rientrato nella squadra che lo ha formato a Interello e per cui tifa da bambino. Un cerchio che si chiude, ma che non smette di girare.

Il quadro attuale è più articolato. Un infortunio lo ha estromesso dalle partite dell’Italia di settembre e ottobre, nel frattempo Carlos Augusto è cresciuto e Chivu ha lavorato per trovare una coesistenza tra i due nel club. Sul fronte della Nazionale, il sistema di gioco si sta modellando su un 4-3-3 in cui Calafiori occupa la posizione di laterale basso, lasciando meno spazio alla caratteristiche di Dimarco.

La risposta del ct non si è fatta attendere. Dimarco ha cominciato dalla panchina nella partita contro la Francia, ma è entrato come esterno alto al posto di Cambiaghi. Un minuto dopo il suo ingresso in campo, l’assist decisivo: chirurgico e fondamentale, per usare le parole del quotidiano milanese.