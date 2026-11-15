Molto dipenderà dalle condizioni di Calafiori: è questo il nodo attorno a cui ruota la decisione di Mancini in vista della sfida decisiva di Nations League contro il Belgio. Come riferisce Tuttosport, il commissario tecnico sembra orientato a trovare spazio per Dimarco dal primo minuto, ma la posizione in campo resta ancora da definire.

Se il difensore dell’Arsenal dovesse superare la valutazione dell’ultima rifinitura e offrire sufficienti garanzie, l’ipotesi più probabile è che l’esterno dell’Inter venga schierato come ala sinistra nel 4-3-3, soluzione già adottata nel finale della gara contro la Francia, dove aveva fornito l’assist per il gol di Frattesi. In caso contrario, Dimarco arretrerebbe sulla linea difensiva nel ruolo di terzino sinistro, con Palestra e Ahanor come alternative.

Per il giocatore milanese si tratterebbe di un rientro significativo tra i titolari in Nazionale. L’ultima presenza dal primo minuto con la maglia azzurra è datata 31 marzo, nel match disputato a Zenica, con l’allora commissario tecnico Gattuso che lo sostituì al termine dei novanta minuti regolamentari. Un problema al ginocchio gli aveva poi impedito di partecipare alle prime quattro gare del nuovo corso, costringendolo a saltare l’avvio di questa Nations League.

Anche il rientro in nerazzurro era stato graduale: nelle nove partite precedenti alla sosta ha collezionato sei presenze da titolare e tre da subentrato, senza ritrovare subito la continuità della stagione scorsa. Quella chiusa con sette gol e 18 assist in campionato, un rendimento premiato con il titolo di miglior giocatore della Serie A. L’assist contro la Francia, in ogni caso, rappresenta un segnale positivo: con la maglia azzurra Dimarco totalizza complessivamente 39 caps, tre gol e 11 assist.