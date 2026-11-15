Non solo il raffreddore dei giorni scorsi: Zielinski deve fare i conti anche con un fastidio al piede che lo ha tenuto fuori precauzionalmente dalla partita della Polonia contro la Romania. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il commissario tecnico Urban ha scelto di non rischiarlo, tenendo conto delle difficoltà fisiche accumulate dal giocatore nel corso della settimana.

Il centrocampista nerazzurro aveva già saltato alcune sessioni di allenamento prima che emergesse il problema al piede, con il raffreddore che aveva complicato ulteriormente la sua preparazione. Per il momento non è previsto un rientro anticipato a Milano: l’obiettivo è arrivare in condizioni utili alla gara di martedì contro la Svezia, ultimo impegno della Polonia in Nations League a Breslavia.

La sua permanenza in ritiro, tuttavia, non garantisce il recupero. Saranno le prossime sedute a stabilire se potrà scendere in campo senza rischi, con lo staff medico della nazionale polacca che continuerà a valutarlo. La situazione è seguita con attenzione anche da Chivu, impegnato a pianificare il rientro alla competizione e la trasferta contro l’Atalanta.

Sul fronte nerazzurro, ad Appiano Gentile la giornata odierna resterà di riposo: nella seduta di ieri si sono allenati esclusivamente i calciatori alle prese con degli infortuni, mentre il gruppo al completo tornerà a lavorare martedì. Da quel momento il tecnico interista inizierà a ritrovare progressivamente i nazionali, con le condizioni di Zielinski tra i principali nodi da sciogliere in vista dei prossimi impegni.