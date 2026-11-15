Il futuro di Calhanoglu è uno dei temi più discussi del momento. Il centrocampista dell’Inter, in scadenza di contratto, è seguito dalla Juventus, e sul tema è intervenuto Mirabelli in un’intervista a Tuttosport: «Assolutamente sì, ne sono convinto. Al mio amico Carnevali — con lui la Juve è in ottime mani — direi di prenderlo subito, senza pensarci un secondo. Sarebbe un affare clamoroso per la Juve come per lo stesso Calhanoglu. Ai bianconeri manca un calciatore dalle sue caratteristiche».

Mirabelli, oggi al Padova, ha poi indicato il turco come «il centrocampista più completo d’Europa», con «qualità incredibili, fuori dal comune». Anche l’argomento anagrafico — Calhanoglu andrà per i 33 a gennaio — viene respinto: «Per le qualità che ha può giocare e continuare a fare la differenza fino a 40 anni. Col passare degli anni acquisisce sempre più consapevolezza».

Mirabelli ha ripercorso la genesi di quell’intuizione, risalente ai tempi in cui lavorava proprio all’Inter: «Ho iniziato a seguirlo quando lavoravo all’Inter. Non riuscimmo a prelevarlo dal Leverkusen per via di una causa relativa a un suo doppio tesseramento in età minorile». Fu poi al Milan che riuscì a portarlo, in un momento in cui il giocatore era «finito fuori dai radar» dopo un anno senza giocare: «Fui criticato tantissimo. Ma ero convinto di avere tra le mani un ragazzo dall’enorme potenziale».

Il dibattito sul ruolo fu lungo: «Spendemmo ore con Montella e — successivamente — con Gattuso per capire in che porzione di campo potesse esprimersi al meglio. Inizialmente lo abbiamo fatto giocare sulla corsia di sinistra, col piede invertito, per permettergli di accentrarsi e andare al tiro. Ma per me era chiaro che avesse tutti i requisiti per diventare un grandissimo regista. Quando lo suggerii a chi di dovere mi diedero del pazzo».

Sul Milan che decise di «regalarlo» a parametro zero all’Inter, Mirabelli ha preferito non dilungarsi: «Non mi ci faccia pensare… Una roba indicibile, da non credere». Sul fronte Juventus, infine, ha allargato il ragionamento alla situazione generale della squadra bianconera: «A questa squadra mancano profili degni della storia della Juve. Calhanoglu sarebbe un innesto cruciale. Il primo tassello del puzzle. Poi, però, andrebbero aggiunti gli altri».