Un ciclo intenso tra campionato, coppe e Supercoppa

Nove gare in trenta giorni. Dal 22 novembre al 22 dicembre, l’Inter affronterà un periodo di impegni ravvicinati che toccherà tutti i fronti: campionato, Coppa Italia, Champions League e la finale di Supercoppa Italiana. Un calendario fitto che arriva dopo un precedente ciclo di altrettante nove partite concentrate in un mese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questo blocco sarà privo di grandi scontri diretti in Serie A. I big match contro Lazio, Juventus e Napoli sono attesi in sequenza a inizio gennaio, lasciando alle prossime settimane un percorso in campionato senza scontri al vertice. Una circostanza che, tuttavia, non alleggerisce il carico fisico complessivo.

La gestione della rosa sarà al centro delle scelte tecniche. Un primo segnale potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana, con l’undici schierato contro l’Atalanta che potrebbe differire da quello che tre giorni dopo affronterà lo Stoccarda in Champions League. La prova si preannuncia impegnativa sul piano della condizione atletica e degli infortuni da scongiurare.

Sul fronte dei giocatori disponibili, il Corriere dello Sport indica che Lautaro scalpita per riprendere il posto da titolare al centro dell’attacco. Pepo Martinez è rimasto ad Appiano durante la sosta, così come Bisseck in difesa. Alcuni recuperi sono già stati registrati: Jones, Stones e Luis Henrique proveranno ad alzare la condizione fisica nel corso di questa pausa. Solo al rientro di tutti i nazionali Chivu tirerà le somme, con la possibilità di gestire i più affaticati contro la Dea per poi aumentare il minutaggio nella gara europea.