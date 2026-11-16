Ai microfoni di Sky Sport, al termine di Belgio-Italia 4-1, Bergomi ha parlato anche dell’Inter e del rendimento dei suoi attaccanti, tracciando una gerarchia chiara tra le prime scelte e i profili emergenti.

Sulla candidatura di Esposito, l’ex difensore ha inquadrato il percorso del giocatore: «Pio Esposito? Lui è andato due anni in Serie B, è arrivato da terza o quarta punta all’Inter». Una crescita evidente, dunque, ma all’interno di una concorrenza interna serrata.

«Ma ancora oggi se stanno tutti bene per me giocano Lautaro e Thuram in una finale. Ma Pio comunque gioca e trova spazio». La coppia titolare, secondo Bergomi, resta quella consolidata, con Esposito che può ritagliarsi un ruolo senza essere escluso dal progetto.

Un accenno anche a Camarda, che nel dibattito riceve però una contestualizzazione anagrafica precisa: «Ricordiamoci sempre che Camarda è un 2008 comunque». Un invito alla cautela sulle aspettative, tenendo conto della giovane età del giocatore.