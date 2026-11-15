Roberto Donadoni ha commentato ai microfoni di Sportitalia il prossimo abbandono di San Siro da parte di Milan e Inter, esprimendo rammarico per la fine di un’era legata a uno degli impianti più iconici del calcio mondiale.

“Devo essere onesto e sincero, mi fa un po’ di tristezza”, ha dichiarato. “Credo che lo stadio di San Siro sia ormai riconoscibile e conosciuto in tutto il mondo. Quando si parla di calcio si parla di Italia e San Siro credo che sia un po’ nella memoria di tutti. E il fatto che non ci sarà più questo monumento mi mette un po’ di tristezza”.

Pur riconoscendo la necessità di adeguarsi ai tempi, Donadoni ha sottolineato il valore simbolico e storico dell’impianto milanese. “I tempi sono questi e quindi bisogna sapersi adeguare”, ha concluso. Le sue parole sono state riprese da MilanNews.