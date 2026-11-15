La Pinetina è al centro di un cantiere imponente. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter ha destinato più di 100 milioni di euro al rinnovamento del centro di allenamento di Appiano Gentile, con i lavori già avviati la scorsa estate e una conclusione prevista entro due anni.

Il primo intervento è già stato completato: il nuovo edificio ad alto contenuto tecnologico destinato alla prima squadra è stato ultimato. Via via verranno invece rinnovati lo spogliatoio principale, l’area recovery — dotata di piscina riabilitativa — e la zona dedicata al benessere dei giocatori, che comprenderà vasche, sauna e bagno turco. Sarà inoltre realizzato un hub specifico per l’analisi di dati e video.

Sul versante della seconda squadra, sempre secondo Tuttosport, è prevista la costruzione di un edificio autonomo per l’Under 23, completo di tutti gli spazi necessari. Il progetto include anche una nuova area riservata ai media e la realizzazione di un quinto campo di gioco, dedicato proprio alla formazione nerazzurra.

Il piano di rinnovamento riguarderà anche gli attuali terreni di gioco, che saranno oggetto di ammodernamento nell’ambito dell’intervento complessivo sull’impianto.