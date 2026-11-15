Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Biolchi ha offerto una lettura inedita del percorso di Davide Frattesi, centrocampista che in estate ha lasciato l’Inter per trasferirsi alla Lazio. Il punto di partenza del ragionamento di Biolchi riguarda le recenti prestazioni in Nazionale, dove il giocatore sembra aver ritrovato sé stesso.

«Frattesi non era più lui per un blocco psicologico più che per caratteristiche tecniche», ha dichiarato il giornalista. «Quando sta bene, di testa oltre che fisicamente, fa gol così. Già prima della rete, in tante occasioni era nell’area della Francia con quegli inserimenti: fantastici lui, Tonali e Barella. Chi ha visto la gara ricorderà che quando la Francia aveva palla ed eravamo in blocco basso, Frattesi si alzava a pressare e portare via la palla».

Biolchi ha poi allargato il discorso alla situazione vissuta dal centrocampista in nerazzurro. «Credo che in casa Inter ci sia rammarico per questo, ma so che ad Appiano Gentile non era più lui, tanto da essere arrivato al punto che doveva cambiare ambiente. Ora è tornato un punto fermo della Nazionale».

Una testimonianza che descrive un disagio mentale più che tecnico, culminato nella necessità di un cambio di squadra. Il rendimento mostrato con la maglia azzurra sembrerebbe confermare che la scelta di lasciare Milano abbia avuto effetti positivi sul giocatore.