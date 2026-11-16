Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante 4-1 rimediato dall’Italia in casa del Belgio, cercando di tenere alta la fiducia nonostante il risultato.

«Serve equilibrio? Assolutamente, siamo i primi a essere dispiaciuti, volevamo andare avanti», ha detto il centrocampista. «La cosa più importante è aver ritrovato qualcosa dentro che ci fa competere, lo abbiamo dimostrato con Francia e Turchia. Le vittorie e le sconfitte ci saranno sempre. So che è difficile ma sappiamo da dove veniamo, dobbiamo vedere il percorso fatto e qualcosa di bello si è visto.»

Sul piano tecnico della partita, Barella non ha cercato alibi: «Sono stati più bravi, bisogna dire la verità. Hanno trovato e sfruttato i nostri punti deboli, creando con la qualità tra le linee. La Francia aveva tolto tante energie mentali e fisiche e abbiamo sentito il dispendio. Non è una scusa: oggi loro erano più forti, bisogna solo lavorare e farsi trovare pronti per le prossime gare.»

Il centrocampista nerazzurro ha poi parlato di ciò che porterà con sé da questa esperienza di gruppo, assumendo una responsabilità diretta: «Mi metto tra i senatori. Spesso non dico che ci è mancata, ma vedevi tutto buio. Invece ora vediamo un bello spiraglio di luce, anche grazie ai ragazzi che ci stanno dando tanto entusiasmo.»

Barella ha chiuso con un invito a guardare al quadro complessivo: «Abbiamo bisogno di tempo. L’ultima non è stata la migliore del girone, ma guardiamo il percorso fatto.»