Mentre l’Inter si prepara alla trasferta di Bergamo, La Gazzetta dello Sport traccia il quadro delle condizioni dei due attaccanti nerazzurri. Thuram sarà in campo dal primo minuto, nonostante il lieve affaticamento muscolare accusato durante il periodo con la nazionale francese.

Secondo il quotidiano, il francese ha effettuato soltanto due sessioni di allenamento a Clairefontaine, nel centro federale transalpino, prima di far rientro in Italia. I medici delle due nazionali — lo staff della Francia e quello nerazzurro — non hanno mai nutrito timori reali per le sue condizioni. «È come se non avesse mai staccato dal gruppone di Chivu, anche perché il suo stato di salute non era preoccupante per entrambi gli staff medici», scrive la rosea, sottolineando che il giocatore potrebbe riunirsi al gruppo già dal primo giorno di ripresa ad Appiano.

Diversa la situazione di Lautaro Martinez. Rientrerà in gruppo nel corso della settimana e, se il recupero proseguirà regolarmente, potrebbe scendere in campo per circa trenta minuti contro la Dea. Un rientro graduale, insomma, con Thuram confermato titolare per la decima partita consecutiva.

I numeri raccontano quanto sia cresciuto il centravanti francese da quando Lautaro si è fermato. La sua quota di gol sul totale nerazzurro è passata dal 17% al 30%, quella dei tiri nello specchio dal 14% al 25%, le conclusioni da dentro l’area dal 16% al 29%. Anche i semplici tocchi nell’area avversaria sono saliti dall’11% al 27%. Statistiche che confermano, secondo la Gazzetta, come la sua incidenza sia cresciuta notevolmente in assenza di Lautaro.