Il manto erboso di San Siro ha ricevuto un intervento completo di rizollatura subito dopo la partita Italia-Francia di giovedì scorso. Secondo quanto riporta Tuttosport, i lavori si sono articolati in quattro fasi distinte.
Nel dettaglio: rimozione totale dello strato superficiale il venerdì, livellamento e preparazione del sottofondo il sabato, posa delle nuove zolle tra sabato e domenica, infine trattamento del manto mediante rinforzo sintetico per il completamento dell’impianto idrico, prevista da mercoledì a sabato.
Il nuovo campo verrà testato già domenica, quando il Milan ospiterà il Frosinone. L’Inter, invece, potrà contare sul manto rinnovato nel prossimo impegno casalingo di Champions League, fissato per il 25 novembre contro lo Stoccarda.