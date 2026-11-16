Mentre l’Inter si prepara al ritorno in Serie A, anche l’Atalanta monitora la situazione fisica dei propri giocatori in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà le due squadre affrontarsi.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Raspadori potrebbe tornare disponibile dopo sette giornate di assenza. Nei prossimi giorni verranno valutate anche le condizioni di Kristensen, Gaetano, Kossounou e Bellanova, che hanno lavorato individualmente in campo. Situazione diversa per Hien e Pompei, impegnati tra terapie e palestra: i tempi di recupero del difensore svedese restano ancora da definire.

Sul fronte offensivo, Sarri dovrebbe affidarsi a Krstovic, che ha trovato la rete per due volte contro Cipro. Per la formazione titolare è presto, ma Zalewski figura tra le certezze, avendo ben figurato al Brianteo. A centrocampo la coppia Ederson–Pasalic è al momento favorita, con Kessie che non ha ancora minuti nelle gambe per partire dall’inizio.