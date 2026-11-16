Dopo la sconfitta dell’Italia contro il Belgio, l’assenza di Sebastiano Esposito dalla lista dei convocati aveva sollevato più di qualche interrogativo. In molti avevano collegato l’esclusione al rigore sbagliato contro la Francia a San Siro, che secondo le ricostruzioni il giocatore non avrebbe dovuto calciare. Ma il commissario tecnico ha escluso con nettezza quel legame.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Mancini ha chiarito la questione senza lasciare spazio a interpretazioni: «È stata una scelta tecnica, da settembre Seba è sceso in campo in quattro partite su cinque, anche abbastanza bene. Per noi è importante provare anche altri giocatori, se no non lo facciamo mai. Il rigore non c’entra assolutamente nulla, i rigori li sbaglia chi li tira. Se uno non li tira, fa fatica a sbagliarli».

Il tecnico azzurro ha quindi inquadrato la decisione in una logica di rotazione e di valutazione dell’intero gruppo. Esposito aveva collezionato continuità nelle presenze nel corso del periodo precedente, ma la necessità di osservare altri elementi della rosa ha determinato la sua esclusione dalla gara contro il Belgio.