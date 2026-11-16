Nelle ore libere concesse dal ct durante la sosta per le nazionali, Pio Esposito ha fatto una scelta diversa rispetto alla maggior parte dei compagni. Mentre molti azzurri si sono concessi una cena in un ristorante milanese o un giro per negozi, l’attaccante dell’Inter è salito su un van per raggiungere la famiglia a Brescia, dove ha trascorso alcune ore con i genitori.

Il retroscena è stato raccontato dalla redazione di Sky Sport: lo ha riferito in primo luogo Peppe Di Stefano a margine della partita con il Belgio, e il giorno successivo Marco Nosotti lo ha ribadito in studio.

Il gesto non è passato inosservato nell’ambiente della Nazionale. Compagni di squadra, staff tecnico e addetti ai lavori hanno notato la scelta del centravanti nerazzurro, che ha preferito il tempo in famiglia a qualsiasi altra attività durante la pausa seguita al successo contro la Francia e precedente al match col Belgio.