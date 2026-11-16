Segnali incoraggianti per Akanji, incognita Zielinski: secondo quanto riferisce Sportmediaset, il quadro infortuni in casa Inter si delinea in vista della trasferta di domenica sera contro l’Atalanta a Bergamo.

Per il difensore svizzero l’allarme sembra rientrato. I test svolti durante il ritiro con la Nazionale elvetica, poi condivisi con lo staff medico nerazzurro, non hanno evidenziato motivi di preoccupazione. Akanji ha già lasciato il ritiro e martedì raggiungerà Appiano insieme agli altri compagni: dopo un ulteriore controllo medico, il fastidio muscolare riportato non dovrebbe precludergli la convocazione da parte di Chivu per il match contro i bergamaschi.

Più incerta la situazione di Zielinski. Il centrocampista polacco, rimasto fuori sabato contro la Romania, è alle prese con un problema alla pianta del piede. Il ct della Polonia, Urban, ha spiegato: «Eravamo fiduciosi che Piotr potesse recuperare e non abbiamo dato troppo peso al fatto che avesse saltato uno o due giorni di allenamento. Tuttavia, si tratta di un tipo di infortunio per cui è difficile stabilire se si risolverà in tre giorni o in tre settimane». Come riporta Tuttosport, dalla Polonia trapela che il giocatore fatichi a scattare e a cambiare direzione. Zielinski resta comunque nel gruppo della Nazionale, mentre il club nerazzurro monitora da vicino l’evolversi della situazione.

Notizie più positive arrivano sul fronte Thuram. Marcus sta bene dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a rinunciare ai due impegni della Francia, e dovrebbe essere già in gruppo martedì alla ripresa degli allenamenti. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, fermo per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che gli ha fatto saltare cinque partite di campionato e due di Champions League, è pronto a tornare a lavorare con la squadra, ma con maggiore cautela. L’obiettivo è averlo disponibile contro l’Atalanta per uno spezzone di gara.