Ai microfoni di Sky Sport, a margine della presentazione del Trofeo Galbiati, Zanetti ha toccato diversi temi caldi: dal rientro di Lautaro Martínez agli obiettivi stagionali dell’Inter, passando per il riconoscimento ottenuto da Chivu.

Su Lautaro Martínez, il vice presidente ha espresso cauto ottimismo: «Lautaro veramente sta facendo, in questi ultimi periodi, le ultime prove per essere a disposizione. Credo che abbia fatto una riabilitazione con i dottori, con lo staff, sempre molto accurata. E conoscendo lui, la voglia che ha di tornare, mi auguro che possa essere già a disposizione».

Zanetti ha poi dedicato parole di elogio a Cristian Chivu, fresco vincitore della Panchina d’Oro: «Faccio i complimenti a Cristian perché credo che abbia vinto una Panchina d’Oro molto meritata per il lavoro che ha fatto e che sta facendo. Cristian è un ragazzo molto intelligente, che riesce a trasmettere ai suoi giocatori tutta la sua passione, dei concetti molto chiari. E lui ha sempre questa voglia di fare sempre meglio. Credo che Cristian sia un ragazzo che merita questa opportunità e di sicuro farà ancora molto bene».

Sul tema scudetto, il dirigente ha condiviso la posizione espressa dallo stesso Chivu sulla concorrenza: «Io credo che noi non ci siamo mai nascosti da quelle che sono le nostre aspettative, le nostre ambizioni. Noi vogliamo competere per continuare a vincere. Però Chivu ha ragione quando dice che non siamo gli unici ad ambire a questo traguardo, perché ci sono altre squadre che stanno facendo altrettanto bene. E dobbiamo stare attenti, perché il campionato italiano è sempre molto difficile, molto equilibrato. Allora dipende da quello che facciamo noi. Però, ripeto, dobbiamo pensare partita dopo partita, perché ci sono sempre le insidie dietro l’angolo».

Infine, sul palcoscenico europeo, Zanetti ha riconosciuto il divario esistente con i club di vertice, indicando la Champions League come un obiettivo che l’Inter può provare a raggiungere: «Noi cerchiamo di ridurre questo gap. Purtroppo non è semplice, perché competere con queste squadre non è mai semplice. Però credo che con il lavoro che sta facendo Cristian con i nostri ragazzi possiamo ambire a essere protagonisti. Abbiamo fatto una grande partita con il Real Madrid, purtroppo abbiamo perso. Col Bruges, purtroppo, anche il risultato non è stato dalla nostra parte. Poi veniamo da due belle vittorie e speriamo di continuare su questo percorso qui, perché vogliamo competere anche in Champions League. È un obiettivo che credo che possiamo provare, almeno».