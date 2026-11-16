Il rientro del Toro atteso tra campionato e Champions

Sarà Lautaro Martinez il principale osservato nei prossimi allenamenti ad Appiano Gentile. L’attaccante, fermo da circa un mese, ha seguito scrupolosamente il programma di recupero stabilito dallo staff medico e, secondo quanto riporta Sky Sport, già da domani dovrebbe riunirsi al gruppo.

Una volta tornato in gruppo, si valuteranno le sue condizioni reali. Sarà poi Chivu a decidere se e come impiegarlo nei due appuntamenti ravvicinati in programma: domenica sera contro l’Atalanta a Bergamo, e mercoledì in Champions League contro lo Stoccarda.

Due partite di peso concentrate in tre giorni, che rendono la gestione del recupero del Toro particolarmente delicata. I prossimi allenamenti forniranno le indicazioni decisive per orientare le scelte del tecnico nerazzurro.