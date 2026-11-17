Il rinnovo di Carlos Augusto con l’Inter è ormai questione di settimane. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, le parti sono attese a trovare la quadra definitiva entro un mese, tra fine novembre e la metà di dicembre. Resterebbe solo da sistemare qualche aspetto formale.

Sul fronte della sostanza, stando alle informazioni di Fabrizio Romano, l’accordo per proseguire il rapporto fino al 30 giugno 2031 è già stato praticamente raggiunto. Un fattore decisivo, aggiunge Moretto, è stata la volontà del terzino brasiliano: il laterale ha sempre dato priorità ai nerazzurri nel corso della trattativa.

Lo stesso Carlos Augusto aveva anticipato la direzione della vicenda rispondendo ai cronisti nella zona mista di San Siro, dopo la partita contro lo Shakhtar decisa da una sua rete: «Stiamo parlando, state tranquilli. Io sono tranquillo».