Con il campionato pronto a riprendere, in casa Inter si attendono i rientri di tutti i calciatori dopo la sosta per le Nazionali. Chivu e il suo staff potranno così effettuare le prime valutazioni in vista della sfida di domenica sera contro l’Atalanta.
Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, tre giocatori saranno al centro di specifiche verifiche: Lautaro, Thuram e Akanji. Il caso più delicato riguarda il Toro, fermo da circa un mese: in questi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, ma la sua condizione fisica imporrà dei limiti alla disponibilità.
Sul fronte Thuram, il Corriere dello Sport riferisce che l’affaticamento accusato da Tikus sia già rientrato, al punto che potrebbe scendere in campo con i compagni già nella giornata odierna. Per Akanji, invece, potrebbero rendersi necessarie una o due sedute aggiuntive, ma anche su di lui non emergono preoccupazioni particolari.
Nei giorni che separano il club dalla prossima gara, oltre alla componente fisica, ci sarà da gestire anche l’umore da ritrovare, come nel caso degli azzurri. La certezza, sottolinea il quotidiano, è che la partita contro i bergamaschi non ammette distrazioni, così come non ne ammette la corsa verso il bis scudetto.