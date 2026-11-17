Dieci gol in 15 presenze con la maglia azzurra, una media da riferimento assoluto, titolare inamovibile nel nuovo corso dell’Italia: Esposito attraversa un momento di forma straordinario, confermato anche dalle reti segnate contro Francia e Belgio in Nazionale. Eppure, secondo quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport, il classe 2005 dell’Inter si trova al centro di un paradosso che nella storia del calcio italiano non si era mai verificato.

Il ragionamento è semplice: quando Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono in forma smagliante, i titolari dell’attacco nerazzurro sono loro due. Pio Esposito diventa così una risorsa preziosa da impiegare a partita in corso, non il punto di riferimento offensivo che è invece in Nazionale. La domanda che ne deriva è inevitabile: può fare panchina nel club il 9 titolare della selezione azzurra?

La Gazzetta scorre la storia dei grandi centravanti italiani per trovare un precedente: da Gigi Riva a Beppe Meazza, da Silvio Piola a Spillo Altobelli, passando per Bobo Vieri e Ciro Immobile. L’ordine segue la classifica all-time dei marcatori in azzurro, e i paragoni non si accostano ancora, ma il punto interrogativo rimane: una situazione simile, nella storia del calcio italiano, non si era mai presentata.

Da segnalare anche un dettaglio statistico: la media realizzativa del giovane attaccante sarebbe potuta essere ancora più alta, se avesse trasformato il calcio di rigore — ininfluente sul risultato finale — calciato allo scadere della partita contro il Belgio di domenica scorsa.