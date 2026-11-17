Inter, ultimissime news: un punto sulla stagione dell’Inter Under 23 di Stefano Vecchi, con un focus sui 4 talenti migliori che potrebbero avere chances in prima squadra con Chivu.
Video 17 Novembre 2026 · 13:30
VIDEO – QUESTO TALENTO dell’Inter Under 23 può SPACCARE il campionato
Un punto completo sulla stagione dell’Inter Under 23 di Stefano Vecchi.
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