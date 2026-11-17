Sei partite, 43 convocati, 30 impiegati e un bilancio complessivamente positivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il primo segmento del nuovo ciclo azzurro sotto Mancini ha superato le aspettative, raggiungendo risultati al di sopra dell’obiettivo minimo e tracciando le basi per un percorso promettente. Le qualificazioni a Euro 2028 rappresenteranno però il vero banco di prova per misurare il valore reale della Nazionale.

In difesa si è consolidato un blocco abbastanza definito: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori appaiono come punti fermi. Le alternative sulle fasce sono ritenute valide, mentre tra i centrali le garanzie restano inferiori. A centrocampo la stabilità ruota attorno a Frattesi, Barella e Tonali, con Doumbia presente in tutte e sei le gare e Fagioli utilizzato esclusivamente da titolare. Il viola e Romano sono gli altri elementi del reparto, ma la loro valutazione richiede ancora continuità.

Il settore più definito in attacco è la prima punta: Pio Esposito, cinque gol in sei presenze, è diventato praticamente indiscutibile. Kean, il principale concorrente, è stato invece impiegato da esterno nelle due occasioni in cui è sceso in campo. Ben diversa la situazione sulle fasce, dove il ct ha provato 11 giocatori tra cui attaccanti, terzini e centrocampisti, senza riuscire a individuare una sistemazione stabile. Gli infortuni hanno influenzato alcune scelte; sul fronte opposto, Sebastiano Esposito e Cambiaghi hanno vissuto un percorso discontinuo tra campo, panchina e tribuna.

Vergara è stato impiegato quattro volte, ma solo una volta dall’inizio, indizio di una probabile tendenza del ct a impiegarlo a partita in corso. Sul fronte delle esclusioni tecniche, fuori dalla lista compaiono Maldini, Cristante, Coppola e Mandragora. Ruggeri resta in attesa, superato nelle gerarchie da Calafiori e Dimarco. Un elemento emblematico del cambiamento riguarda Di Lorenzo, messo da parte dai giovani terzini della Premier League: il segnale più chiaro di come Mancini stia costruendo progressivamente una Nazionale rinnovata.