Il prossimo mercato invernale potrebbe riservare novità importanti per la difesa dell’Inter, con la strategia nerazzurra legata in primo luogo alle uscite. Secondo quanto riporta La Repubblica, il piano più probabile resta quello di rimandare eventuali investimenti all’estate, ma la finestra di gennaio potrebbe comunque diventare operativa a certe condizioni.

Il nome centrale in ottica cessione è quello di Bisseck: il difensore tedesco ha rinnovato a luglio scorso fino al 2031, ma potrebbe partire di fronte a un’offerta adeguata. Una sua eventuale cessione permetterebbe al club di reinvestire le risorse nello stesso reparto, aggiungendo un’opzione alla difesa di Chivu.

Rimane poi da valutare il futuro di Stones, che ha un contratto fino al 2028 ma ha trascorso diverse settimane fuori per infortunio. Stando al quotidiano, la continuità che l’inglese riuscirà a trovare dopo il rientro peserà sulle valutazioni del club in vista della prossima stagione.

Per l’estate, il profilo monitorato è quello di Oliver Provstgaard, centrale danese classe 2003 in forza alla Lazio. Il club biancoceleste sarebbe disposto a cederlo già a gennaio per circa 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe spingere le due società a rinviare i discorsi a fine stagione.

Sullo sfondo c’è anche Hermoso, difensore attualmente legato alla Roma con un contratto fino al 2027 da 3,5 milioni annui più bonus. I giallorossi stanno lavorando a un prolungamento fino al 2029, con eventuale opzione per un ulteriore anno fino al 2030, e l’Inter, secondo La Repubblica, segue con attenzione l’evoluzione della trattativa: qualora il rinnovo non andasse in porto, il giocatore si renderebbe disponibile a parametro zero.