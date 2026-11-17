Ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro ha espresso un giudizio netto sul momento dell’Inter e sulle prospettive di campionato, partendo da una presenza diretta: era a San Siro per la partita contro il Como.

“L’Inter è nettamente la squadra più forte del campionato”, ha dichiarato Pancaro. “Se l’Inter fa l’Inter, non può nessuno stargli dietro. Ha fuori Lautaro e in panchina 6-7 giocatori di livello internazionale. Se l’Inter fa l’Inter, fa un campionato a parte”. Un concetto ribadito con forza sulla corsa allo Scudetto: “La prima vera rivale dell’Inter è lei stessa. Lo può perdere solo l’Inter”.

Pancaro ha poi aperto uno spiraglio sulla corsa al titolo, indicando un’unica possibile antagonista: “La Roma, per la crescita che ha avuto, se rimane attaccata può essere l’unica vera outsider”.

Nel corso dell’intervista, Pancaro ha commentato anche l’assegnazione della Panchina d’Oro a Chivu. “A chi l’avrei data? Non a lui, perché diventerà un grande allenatore però fatto così pare sia un premio per chi vince”. Secondo Pancaro, l’impressione è che il riconoscimento sia andato a chi ha trionfato, mentre lo scorso anno ci sarebbe stato un candidato più meritevole: “C’era chi avrebbe meritato, vedi Fabregas, per il gioco che ha espresso il Como”.