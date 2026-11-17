La Panchina d’Oro conquistata da Chivu continua a fare notizia. Il riconoscimento ricevuto a Coverciano è al centro di un approfondimento del tg di Sport Mediaset, che ha riportato alla luce una dichiarazione di Marotta risalente al giorno della presentazione dell’allenatore rumeno: «Chivu è un ragazzo d’oro».

Una frase che, alla luce degli eventi, suona profetica. Dopo l’addio tempestoso di Inzaghi, la reazione di molti fu scettica: «Chivu, chi?». Il tecnico partì con il piede sbagliato, fermandosi sul pareggio contro il Monterrey, poi raccolse tre punti nelle prime tre giornate di Serie A.

Le difficoltà non si fermarono lì: eliminazione dalla Supercoppa a dicembre e dalla Champions League a febbraio. Ogni volta, però, la squadra ha saputo rialzarsi, diventando progressivamente più solida e compatta. Un percorso culminato nel trionfo finale.

Oggi quella Panchina d’Oro, ricevuta ieri a Coverciano, dà un significato preciso alle parole di Marotta: pronunciate in anticipo, confermate dai risultati.