Dopo la rimonta subita domenica contro la Juventus, l’Inter Women torna subito in campo in Women’s Champions League: domani le nerazzurre affronteranno il Real Madrid, avversaria di grandissimo rilievo.

Il tecnico Sassarini ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida, sottolineando la necessità di muovere la classifica dopo le due sconfitte contro Lione e Manchester City: «Ci aspetta una partita di grande fascino, come è normale che sia quando senti il nome del Real Madrid, ma noi abbiamo bisogno di punti per continuare questo meraviglioso viaggio, e la squadra è concentrata per provare a fare la partita».

L’allenatore ha poi evidenziato il valore formativo di questi appuntamenti europei: «Credo che le partite in Champions siano utili per migliorare tanto perché si paga ogni errore, si alzano la qualità e il livello, ogni disattenzione viene messa a nudo, quindi può solo far bene a livello individuale e collettivo per la squadra, per la nostra crescita nel percorso che stiamo facendo».

Sul finale amaro contro la Juventus, Sassarini ha invitato le sue giocatrici a trasformare la delusione in energia positiva: «Domenica abbiamo giocato il miglior secondo tempo fino qui in campionato: non avevamo mai preso gol in sette partite, poi il finale è stato un momento episodico che sicuramente va tenuto in conto e analizzato, ma dobbiamo avere una rabbia positiva dopo quello che è successo».

L’avvertimento finale riguarda l’approccio alla gara: «Se ci fermiamo a guardare la rosa del Real Madrid, rischiamo di perdere di vista la nostra attenzione e la forza che dobbiamo avere. Sappiamo che non possiamo sbagliare perché il livello è alto e si rischia di subire gol, ma con il Manchester City abbiamo dimostrato di avere qualità offensive e di poter rimanere dentro la partita».