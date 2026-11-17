Il nuovo direttore sportivo dell’Inter, Baccin, ha già messo a segno il suo primo acquisto. Secondo quanto riporta il Messaggero, la scelta è ricaduta su Capin, trequartista sloveno nato nel 2011, che si è svincolato dopo le esperienze nelle giovanili del Partizan Belgrado e della Stella Rossa.

Il quotidiano sottolinea come il direttore sportivo nerazzurro avrebbe anticipato la concorrenza, con l’intenzione di proseguire il progetto avviato da Ausilio nella gestione Chivu.

Secondo il Messaggero, Capin ha già effettuato una seduta di prova non ufficiale con gli Under 17 nerazzurri, nell’ambito dell’amichevole interna disputata contro la Giana Erminio. Il ragazzo rimarrebbe a Milano fino alla pausa invernale, per poi fare ritorno a titolo definitivo dopo il 13 gennaio, data in cui compirà 16 anni e in cui verrà richiesta l’approvazione della Uefa per il trasferimento in Italia.