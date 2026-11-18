Superare le diffidenze iniziali e conquistarsi la maglia da titolare: è il percorso compiuto da Spence, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il laterale inglese, arrivato in estate all’Inter, ha avuto un avvio complicato, frenato da un ritardo nella preparazione estiva e dall’inserimento in un sistema di gioco già definito con un nuovo modulo.

«Nel trio di inglesi, Spence ha battuto i connazionali e non era scontato all’inizio: ha aspettato per cominciare a correre davvero a differenza di Jones e Stones, ora entrambi rientrati per la causa — si legge sulla rosea —. Per Djed il ritardo iniziale nella preparazione e una squadra già costruita con un nuovo modulo hanno complicato il quadro. Ma ogni diffidenza iniziale è superata e Djed può definirsi ormai il titolare di Chivu».

Secondo la rosea, Diouf è stato scavalcato nelle gerarchie e, con Zizou, si è spostato stabilmente sulla fascia sinistra. Chi rischia di più, però, è Luis Henrique: avrebbe dovuto approfittare dell’attesa di Spence per guadagnarsi spazio, ma si ritrova invece con un margine sempre più ridotto. Con il mercato di gennaio all’orizzonte, la sua posizione in rosa appare sempre più incerta.