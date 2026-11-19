Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, l’ex portiere Viviano ha preso le difese di Francesco Pio Esposito, rispondendo alle critiche rivolte al calciatore da più parti.

“Da tempo ho grandi discussioni con amici ed ex calciatori su Pio”, ha esordito Viviano. “In tanti scambiano il fatto di non essere pulitissimo tecnicamente con il non poter essere un campione. Ma non è così: si può essere campioni anche senza stoppare la palla come Benzema.”

L’ex portiere ha poi affrontato uno degli argomenti più ricorrenti nel dibattito su Esposito, ovvero quello dei gol in tap-in. “La cosa che mi fa più arrabbiare è che dicono che fa gol in tap-in: ma bisogna esserci. Perché Scamacca non fa mai gol in tap-in? Lo prendo uno a caso.”

Viviano ha quindi spiegato le qualità fisiche e tecniche che rendono quel tipo di realizzazione tutt’altro che semplice. “Lui usa il corpo in un modo favoloso: con la Francia fa un tap-in, ma intanto devi tenere un cristiano da 130 kg a un metro, devi anticiparlo e mettere il piede. Per me è roba per pochi eletti.”