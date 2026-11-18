Erano i giorni in cui l’Inter sognava in grande, e Wesley Sneijder era al centro di tutto. L’ex centrocampista olandese ha raccontato alcuni episodi legati alla sua esperienza con José Mourinho nel documentario di DAZN Winning: la sfida di tornare a vincere, dedicato all’allenatore portoghese.

Uno degli aspetti che più ha colpito Sneijder era la capacità di Mourinho di valorizzare anche chi restava in panchina. «Penso a Materazzi, che era uno dei ragazzi che non giocava quasi mai, ma era sempre uno dei più felici in allenamento. Sebbene fosse una riserva, Mourinho lo faceva sentire importante. Non ho mai avuto un allenatore che sapeva gestire la gente come lui».

La semifinale contro il Barcellona occupa un posto speciale nei suoi ricordi. All’inizio, secondo Sneijder, i nerazzurri erano convinti di non avere chance: «Quando siamo arrivati in semifinale abbiamo pensato: