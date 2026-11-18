Alla vigilia della sfida di Women’s Champions League contro il Real Madrid, l’allenatore dell’Inter Women Sassarini ha presentato la gara ai microfoni di Inter TV. Un appuntamento carico di suggestione, ma con obiettivi chiari: «Ci aspetta una partita di grande fascino, come è normale che sia quando senti il nome del Real Madrid, ma noi abbiamo bisogno di punti per continuare questo meraviglioso viaggio che ci siamo guadagnati, e siamo concentrati per provare a fare la partita».

Il tecnico ha sottolineato il valore formativo delle sfide europee: «Credo che le partite in Champions siano utili per migliorare tanto perché si paga ogni errore, si alzano la qualità e il livello, ogni disattenzione viene messa a nudo, quindi può solo far bene a livello individuale e collettivo per la squadra, per la nostra crescita nel percorso che stiamo facendo».

Sassarini ha poi fatto riferimento alla partita di domenica scorsa, con un bilancio tra positivo e critico: «Abbiamo giocato il miglior secondo tempo fino qui in campionato: non avevamo mai preso gol in sette partite, poi il finale è stato un momento episodico che sicuramente va tenuto in conto e analizzato, ma dobbiamo avere una rabbia positiva dopo quello che è successo».

L’avvertimento finale riguarda la gestione dell’attenzione: «Se ci fermiamo a guardare la rosa del Real Madrid, rischiamo di perdere di vista la nostra attenzione e la forza che dobbiamo avere. Sappiamo che non possiamo sbagliare perché il livello è alto e si rischia di subire gol, ma con il Manchester City abbiamo dimostrato di avere qualità offensive e di poter rimanere dentro la partita».