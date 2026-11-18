Nella prima parte di stagione, Transfermarkt ha stilato una classifica degli stadi più frequentati e il quadro che emerge premia l’Inter con un balzo importante. Il club nerazzurro si porta al secondo posto, scavalcando il Bayern Monaco e rimanendo alle spalle soltanto del Borussia Dortmund.

La media registrata finora dai nerazzurri è di 75.214 spettatori, un numero clamoroso. Il Signal Iduna Park resta però in cima alla graduatoria con oltre 80mila presenze di media, un traguardo che nessun altro club europeo è riuscito finora ad avvicinare.

Qualche delusione arriva invece dal Real Madrid: la rinnovata struttura del Bernabeu ha raccolto in media 73.614 spettatori, un dato persino inferiore a quello del Milan. Il dato è però ‘viziato’ dalla scelta della lega argentina di rendere pubblici i dati ufficiali sulle presenze soltanto al termine della stagione, il che rende i numeri al momento incompleti.

Secondo Transfermarkt, non appena la LPF renderà ufficiali le proprie cifre, il River Plate potrebbe lottare per la vetta con il Borussia Dortmund. L’aggiornamento successivo della graduatoria è atteso per fine marzo 2027, in coincidenza con la nuova pausa per le nazionali.