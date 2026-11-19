Calciomercato Inter, ultimissime news: un punto sulle recenti notizie relative ad un possibile acquisto per gennaio in caso di addio di Stones, oltre ad alcuni nomi da tenere d’occhio per giugno.
Video 19 Novembre 2026 · 13:30
VIDEO – Colpo a SORPRESA per l’INTER a GENNAIO: “Vogliono LUI”
Un punto con le ultime indiscrezioni di mercato, anche per gennaio.
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