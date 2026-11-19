Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere Reina ha tracciato un quadro della lotta scudetto in Serie A, partendo da due amici che siedono sulle panchine di Lazio e Como.

«Gattuso mi ha segnato umanamente, però anche tatticamente ha proposte che mi hanno convinto», ha dichiarato Reina. Su Fabregas, il giudizio è altrettanto lusinghiero: «È un innovatore straordinario, che insegue metodi abbaglianti. Diventerà una guida per la categoria». Al paragone con Guardiola, Reina risponde così: «Pep ha visto cose che altri non riuscivano a vedere, ha inventato, ha vinto e stravinto, ha conquistato. E Cesc lo ricorda».

Sul resto del campionato, l’ex portiere è diretto: «Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti». Un messaggio anche ai tifosi biancocelesti: «Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. E il Como continuerà a evolversi».

Reina ha poi allargato lo sguardo alle altre big. «Anche la Roma, con il calcio di Gasperini è una realtà. Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro».