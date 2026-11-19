Con la finestra invernale alle porte, l’Inter potrebbe muoversi sul mercato prima del previsto. Secondo quanto riporta Il Giorno, il direttore sportivo Baccin starebbe valutando l’acquisto di un difensore centrale già a gennaio, anticipando i programmi estivi.

Il punto di partenza è la condizione fisica di John Stones, rientrato da poco ma con un punto interrogativo sulla sua tenuta. Proprio questa incertezza potrebbe spingere la società a intervenire nella sessione invernale, senza attendere l’estate, per garantire copertura nel reparto arretrato.

Il Giorno ricorda che il club ha chiuso il secondo bilancio consecutivo in attivo, nonostante una Champions League terminata già alla fase dei playoff. L’estate è stata segnata da operazioni mirate: arrivo di Stones a parametro zero, investimento di una sessantina di milioni di base fissa, più i relativi bonus, per Jones e Spence, più 3 milioni per Provedel come secondo portiere.

Da ora a Natale sono in programma nove partite, Supercoppa inclusa, che serviranno a Baccin — alla prima sessione di mercato da direttore sportivo nerazzurro — per fare le valutazioni del caso. Sul suo taccuino figurerebbero già alcuni nomi per rinforzare la difesa, qualora le condizioni di Stones non dessero le garanzie necessarie.