La posizione in campo è ancora da definire

Domenica sarà la quattordicesima volta che Alessandro Bastoni si ritroverà di fronte alla sua ex squadra: l’Atalanta, il club nel cui settore giovanile è cresciuto prima del trasferimento all’Inter nel 2017, passando per l’esperienza a Parma. Un ritorno a Bergamo che, secondo La Gazzetta dello Sport, ha un sapore particolare, ma con poco spazio per la nostalgia.

Il nodo principale riguarda la posizione in campo. Chivu potrà schierare il difensore come braccetto sul lato sinistro oppure al centro della difesa, così come è avvenuto negli ultimi impegni. Quest’ultima soluzione è stata adottata come risposta alle necessità di turnover con John Stones indisponibile nel mezzo della linea a tre. Ora che l’inglese è rientrato a disposizione — insieme a Manuel Akanji — la fascia sinistra della difesa a tre dovrebbe tornare ad essere il territorio naturale di Bastoni.

Come ricorda la Rosea, giocare da centrale non è più né una novità né un esperimento per il difensore azzurro: la soluzione si è consolidata nel tempo, diventando una variabile tattica a tutti gli effetti. Domenica, però, la priorità sarà un’altra: tornare a esprimersi al meglio dopo un’ultima uscita con la Nazionale non brillantissima. L’Inter riprende il cammino in campionato, con la rincorsa alla capolista Lazio come obiettivo immediato.