La frase di Chivu pronunciata durante la cerimonia di premiazione della Panchina d’Oro ha suscitato reazioni nel mondo del calcio. Il tecnico nerazzurro aveva dichiarato: “Io non temo nessuno perché non fa parte della mia mentalità. Abbiamo un solo compito: dobbiamo guardare a noi stessi, essere competitivi partita per partita essendo consapevoli che nessuno ti regala nulla, né in Serie A, né in Europa, né in Coppa né in Supercoppa”.

Ai microfoni di TMW Radio, Pacchioni ha commentato quelle parole: “Non è presuntuoso, è che devono sicuramente meritarsi loro sul campo lo Scudetto”. Secondo Pacchioni, la vera rivale da tenere d’occhio è la Roma: “Credo che l’Inter debba guardare con attenzione la Roma e temere se stessa”.

L’analisi si concentra poi sull’atteggiamento con cui i nerazzurri approcceranno il resto della stagione. “Non deve avere l’approccio visto ad inizio stagione, dove si ritiene di essere destinata a vincere per diritto acquisito”, ha aggiunto Pacchioni, citando il derby come esempio di cosa accade quando quella mentalità prende il sopravvento.

La chiusura è però incoraggiante: “Se gioca come col Como, torna ad essere la vera favorita”. Un avvertimento e, al tempo stesso, un riconoscimento delle potenzialità della squadra.