Un allenatore capace di tirare fuori il meglio dai propri giocatori, anche attraverso provocazioni e giochi mentali. Balotelli ha raccontato il suo rapporto con Mourinho nel documentario Winning, prodotto per DAZN, restituendo un ritratto inedito e personale del tecnico.

«Una parola per descrivere Mourinho? Solo una? È impossibile. Quattro: severo, divertente, a volte era come un bambino, geniale perché era sempre un passo avanti a tutti, e vincente», ha detto l’ex calciatore dell’Inter. Sulla Champions League, Balotelli ha ammesso che al momento della semifinale «era difficile crederci».

Al centro del racconto c’è un episodio curioso avvenuto prima di una partita in trasferta contro il Chievo. Durante la riunione tattica, sullo schermo comparve un video di Balotelli che giocava con gli amici in un torneo 3 contro 3 al parco. «Ho pensato: