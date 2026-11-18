La sosta è finita, per l’Inter tornano i nazionali ad Appiano Gentile. Primo allenamento verso Atalanta-Inter con alcune novità dagli infortunati e non solo.
Video 18 Novembre 2026 · 18:30
DIRETTA – SOSTA FINITA! Novità ZIELINSKI, verso Atalanta-Inter – INTER NEWS
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