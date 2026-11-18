Una partita da protagonista assoluto, in una sfida contro la squadra considerata tra le grandi favorite per il prossimo Europeo di categoria. Alain Taho, portiere dell’Inter U23, ha fermato la Spagna U21 sullo 0-0 nell’amichevole giocata con l’Albania U21, disputata davanti a circa 10mila spettatori. Una prestazione che gli è valsa il riconoscimento di migliore in campo.

Entrato nel secondo tempo, il portiere classe 2007 ha messo in mostra grandi riflessi e sicurezza tra i pali: decisive alcune parate, su tutte quella sul colpo di testa di Pablo Garcia all’88’, oltre a interventi efficaci sulle uscite alte. La fortuna ha dato una mano in un paio di occasioni — una traversa e un tiro a colpo sicuro ribattuto da un calciatore spagnolo — ma il merito della porta inviolata è stato soprattutto suo. Il quotidiano Marca lo ha celebrato con queste parole: «Il migliore in campo dell’Albania. È lui il responsabile del fatto che la Spagna non abbia vinto questa partita».

Taho torna ora in Italia con una ritrovata iniezione di fiducia. In questa prima parte di stagione aveva totalizzato appena due apparizioni in Serie C con la formazione Under 23 nerazzurra, un bottino magro per chi ambisce a maggiore spazio. L’estate aveva portato con sé voci di trasferimento, con club svizzeri, portoghesi e olandesi che avevano manifestato il proprio interesse, ma la scelta finale era stata quella di continuare il percorso di crescita a Milano. Il suo contratto con i nerazzurri è in scadenza al 30 giugno 2030.

Adesso la sfida è convincere Vecchi a concedergli una maglia da titolare. Sabato, contro il Potenza, la porta dovrebbe essere affidata ancora a Melgrati, ma la gara di recupero mercoledì contro l’Audace Cerignola potrebbe già rappresentare un’occasione diversa.