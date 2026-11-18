Inter, ultimissime news: da Diouf a Spence, passando per Zielinski e Calhanoglu, 5 notizie dalla sosta per le nazionali anche per Chivu.
Video 18 Novembre 2026 · 13:00
VIDEO – MISTERO ZIELINSKI e CALHANOGLU: 5 NOTIZIE dalla Sosta per l’INTER
Il riepilogo della sosta per gli interisti convocati in nazionale.
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