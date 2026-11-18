Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessandro Marcandalli, difensore 24enne del Genoa, ha parlato dei migliori centrali del campionato italiano, indicando senza esitazioni il proprio punto di riferimento: «Bastoni è il più completo».

Il centrale rossoblu ha poi affrontato il tema delle sue origini, raccontando il doppio legame culturale che lo accompagna: «Le mie origini sono nigeriane, quindi ho anche un legame con quella cultura. La mia famiglia mi ha trasmesso tanto di quella terra. Ci sono stato quando avevo due anni, quindi non ricordo praticamente nulla, ma mi piacerebbe tornarci».

Sul tema della nazionale, Marcandalli non ha voluto escludere nessuna opzione prima che arrivi una convocazione ufficiale: «Intanto aspettiamo che squilli il telefono, poi vedremo. Si tratta di una scelta importante, sono legato alle mie origini nigeriane, ma è una cosa sulla quale rifletterò quando arriverà il momento».