La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali e l’Inter si prepara a un tour de force: nove partite fino a fine anno tra campionato, Europa e Coppa Italia, con l’obiettivo dichiarato di conquistare il primo trofeo stagionale. Il 22 dicembre, la Supercoppa italiana vedrà le prime due della classifica — Inter e Lazio — affrontarsi in quello che già si preannuncia come un appuntamento di peso.

Secondo il Corriere della Sera, la finestra dedicata alle nazionali ha permesso di recuperare energie e sistemare qualche problema fisico, ma resta sempre un’incognita per gli allenatori, costretti a gestire quasi duecento giocatori di Serie A sparsi per il mondo.

Sul fronte della rosa, rientra Lautaro dopo il problema fisico. Il capitano, però, dovrebbe partire dalla panchina nella sfida con l’Atalanta: a fianco del recuperato Thuram, il quotidiano indica Pio Esposito come favorito, reduce da una Nazionale in cui ha segnato tre gol. Akanji è tornato acciaccato, mentre stanno meglio Zielinski e sono rientrati Luis Henrique, Stones e Jones.

Il Corriere della Sera descrive i nerazzurri come «la grande favorita», sottolineando che le vittorie convincenti con Feyenoord e Como hanno smorzato la delusione per l’ennesimo derby perso, restituendo certezze a Chivu. Il club non intende rinunciare a nulla: l’obiettivo è portare a casa la Supercoppa italiana.

Sul tema anti-Inter, il quotidiano si espone con una posizione netta: «In testa c’è la meravigliosa Lazio di Gattuso, che non finisce di stupire. Noi pensiamo che l’anti-Inter sia la Roma, più solida e qualitativa, però guardare i biancocelesti è un piacere: una squadra essenziale, organizzata, motivata».