Ai microfoni di TMW, Carmine Gautieri ha commentato la situazione della Nazionale e del campionato, a pochi giorni dalla ripresa.

Sul tema azzurro, ha espresso un giudizio cauto ma non negativo: «Con Mancini c’è stato un cambiamento in positivo. Non potevamo pensare che le difficoltà non esistessero più, sappiamo benissimo che il calcio italiano rispetto ad altri è dietro. E quando incontri squadre come il Belgio puoi trovare delle insidie. Ma con Mancini s’è visto un miglioramento».

Un ottimismo che però non esclude la necessità di lavorare ancora: «Bisogna rivedere tante situazioni sotto l’aspetto della crescita. Ci vuole ancora tanto tempo. E bisogna puntare sui calciatori italiani».

Sul fronte del campionato, Gautieri ha poi rivolto un pensiero positivo alla Lazio, attualmente al primo posto: «Bisogna fare i complimenti a Gattuso per il primo posto e perché gioca un bel calcio fatto di equilibrio e transizioni». Tuttavia, secondo Gautieri, la corsa al titolo si deciderà altrove: «Lo Scudetto se lo giocheranno Inter e Roma, ma la Lazio merita i complimenti».