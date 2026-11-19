Paul Mendy, 20 anni, è uno dei punti fermi del Cagliari di Fabio Pisacane: titolare di frequente, apprezzato per le qualità atletiche e per l’entusiasmo che porta in campo. Al punto che anche l’Inter lo avrebbe inserito nella lista dei profili seguiti. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato degli attaccanti che lo hanno impressionato di più e delle squadre più difficili da affrontare.

Sui nomi che lo hanno colpito maggiormente, Mendy non ha avuto dubbi: «Lautaro è fenomenale, Malen fortissimo. E poi c’è Thuram». Con quest’ultimo condivide, almeno fisicamente, una certa somiglianza.

Sul fronte delle squadre affrontate in campionato, la risposta è altrettanto diretta: «Credo che l’Inter sia la più forte. Quando ci abbiamo giocato contro, in Sardegna alla seconda giornata, abbiamo fatto una buona gara ma è stato molto difficile contrastarla». Un giudizio netto, che non lascia spazio a interpretazioni.

Nel corso dell’intervista Mendy ha citato anche la Roma: «All’Olimpico abbiamo perso, ma avremmo meritato di più». Contro l’Inter il Cagliari fece una buona gara, mentre contro la Roma avrebbe meritato di più.