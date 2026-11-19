Il nome di Bastoni torna a circolare con insistenza in Spagna. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto ai microfoni di DAZN España, il difensore dell’Inter è rimasto un obiettivo concreto per il Barcellona, con il direttore sportivo Deco che continua a seguire il suo profilo con grande interesse.

Il giornalista ha ricostruito una trattativa già avviata in passato: «Bastoni è stato abbastanza vicino al Barcellona ad aprile, tra marzo e aprile di quest’anno. Alla fine l’operazione non è andata in porto soprattutto perché Flick cercava un difensore centrale con caratteristiche tecniche differenti. La dirigenza sportiva del Barcellona, però, aveva lavorato molto su questa possibilità e ci sono stati diversi incontri con l’entourage di Bastoni».

Nonostante il mancato accordo di qualche mese fa, l’interesse del club catalano non si è spento. «Deco continua ad apprezzare tantissimo il profilo di Bastoni. È uno dei suoi principali estimatori e so che ci saranno altri incontri per capire se questa operazione possa essere fattibile oppure no», ha aggiunto Moretto.

Il nodo principale resta la posizione dell’allenatore blaugrana: «Molto dipenderà soprattutto da Flick». La sua valutazione sulle caratteristiche tecniche del difensore nerazzurro sarà determinante per capire se la pista potrà concretizzarsi in futuro.