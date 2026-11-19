L’Inter guarda già avanti sul fronte mercato, con una strategia che abbraccia sia la finestra di gennaio sia quella estiva. Secondo quanto riporta Il Giorno, la dirigenza nerazzurra sta lavorando per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Chivu.

Nel frattempo, Marotta ha parlato a Sport Industry Talk, affrontando il tema della proprietà straniera nel calcio italiano. «Sono venuti a mancare i mecenati come erano Berlusconi o Moratti e meno male che sono arrivate le proprietà straniere perché il nostro calcio altrimenti sarebbe ancora più in difficoltà», ha dichiarato il dirigente nerazzurro. Un riferimento esplicito anche a Oaktree, il fondo d’investimento che controlla l’Inter e che lo scorso anno ha festeggiato due trofei con il club.