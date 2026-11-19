Secondo Fabrizio Romano, che ne ha parlato nel suo video su YouTube, Esposito è un profilo che il Napoli considera per il mercato di gennaio. L’interesse non è nuovo: il club partenopeo aveva già valutato il giocatore nella sessione estiva, salvo poi orientarsi su altre scelte.

Romano ha chiarito i termini della situazione con queste parole: «Esposito sta facendo bene, al di là dei risultati del Sassuolo. Piace al Napoli, fin dall’estate scorsa: gli azzurri ci hanno ragionato, salvo poi fare scelte diverse. Quello che piace è la sua duttilità, garantisce qualità. Può diventare un’idea a gennaio: non l’unica, parliamo di scenari e idee, ma è un giocatore che piaceva e che continua a piacere».

Nel 2025, il trasferimento al Cagliari è avvenuto in prestito con diritto di riscatto. Il club sardo ha successivamente acquisito il cartellino per 4 milioni di euro, riconoscendo però all’Inter il 40% di quanto ricavato da una futura rivendita. Quella percentuale potrebbe materializzarsi a fine stagione, se il Sassuolo esercitasse il riscatto, oppure già a gennaio qualora l’interesse del Napoli si facesse più concreto.

I nerazzurri osservano la situazione con attenzione, pronti a incassare la quota loro spettante nel momento in cui dovesse concretizzarsi un trasferimento.